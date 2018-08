Egy kismamablogger állt bele Nyári Diába, de a színésznő kiállt magáért

Újabb minibalhé van kialakulóban: ezúttal teljesen szokatlanul Nyári Dia kismamasága körül. A Barátok közt színésznője körül soha, semmilyen botrányos dolog nem történt még, hiszen mindig kedves, bájos és mosolygós – így nem is lehetne bántani. Boldog: első babája nemrég született, jelenleg a kismamák zsúfolt, de annál szebb életét éli.Nemrég azonban elkövetett egy „hibát": ellátogatott egy Ed Sheeran koncertre, miközben babája még csak két hetes volt. Barok Eszter kismamablogger ennek apropóján ragadott billentyűzetet, és írta ki magából, hogy bár könnyen lehet egy celebmaminak rózsaszín köd az anyaság, attól az még nem az – írja a Bors „Van egy jelenség, ami mellett nehéz szó nélkül elmenni. Ez pedig az, amikor fiatal sztáranyukák - Szabó Zsófitól Vasvári Vivienen át Csobot Adélig - arról áradoznak, hogy a babázás életük legszebb élménye. És persze a gyerek mellett ugyanúgy önmaguk tudtak maradni, mint eddig: koncertekre, bulizni járnak, összejönnek a barátnőikkel, szépítkeznek, romantikáznak a párjukkal, utazgatnak a - néhány hetes, hónapos - baba nélkül is. Közben pedig sokan közülük úgy tekintenek a hatodik negyven perces éjszakai szoptatástól bezombult kisgyerekes nőkre, mint fura ősanyákra, akik valamiféle agyament fétis folytán mártírkodnak, mert nincs életük a gyerekszobán túl." – idézte a bloggermami sorait a lap, aki szerint könnyű úgy, hogy ezeknek a kismamáknak nyilván akad bőven segítsége (nagyszülők, testvérek, bébiszitter).Az első gyermekes Dia minden indulat nélkül leírta, hogyan is telnek a napjai valójában. Nem meglepő módon egy csecsemő mellett épp úgy, mint bárki másé: kialvatlanul, tele bizonytalansággal.„Nincs udvartartásom, aki megcsinálja helyettem az itthoni teendőket. Egyik mama Győrből, a másik Egerből tud segíteni a jövőben, javarészt telefonon. Nem hirdetem, hogy az anyaság baromi könnyű, nem nézem le azt, aki zombi üzemmódban létezik, vagy nincs ideje kisminkelnie magát. Ha nekem mégis sikerül, az egy hosszabb alvásnak köszönhető Zének, vagyis a szuper pasinak, aki mindenben csapattársam. Mi is sírtunk, fogunk is. Hasfájás, szoptatás, alváshiány miatt, mint mindenki, de aztán megpróbáljuk ezeket elfelejteni és valahogyan viccet csinálni belőle, hogy minden ruhánk böfis és hányásos. Amikor felmegyek a közösségi oldalakra és látom, hogy valaki szép helyen van, jól érzi magát, akkor nem az az érzés fog el, hogy neki biztos sokkal könnyebb ezért, vagy azért, hanem azt gondolom, hogy tök jó – válaszolta Dia, aki még azt is leírta őszintén, bizony még olyan gondolatok is megfordultak a fejében a nehezebb pillanatokban, hogy akarta-e egyáltalán ezt az egészet.„Ne sírj már az Istenért te baba! Valaki kicsit vigye el" – írta le gondolatait a színésznő, aki leginkább gyermeke édesapjától kér és kap is segítséget.„A savanyú tejszag az új Dior! Nem vagy szar ember, ha kimozdulsz, az sem az, aki erről mást gondol. Szíve joga. Úgyhogy engedd meg, hogy továbbra se arról posztoljak, mikor éjjel szoptatok, vagy bőgök... pedig szoktam" – üzente a bloggernek Dia.