Egyedülálló gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton - 5000 darabos gyűjteményt tekinthetnek meg a látogatók

Kép forrása: abrahamhegy.hu

Egyedülálló gyűszűkiállítás nyílik kedden Vácrátóton, a gyűjteményben valamennyi földrészről összesen több mint 5 ezer gyűszű található - tájékoztatta a település polgármestere az MTI-t.Spiegelhalter László elmondta, hogy a magángyűjteményben megtalálhatók fém, fa, üveg, porcelán, bőr, gyöngyház, kerámia, műanyag, használati, reklám- vagy emléktárgynak készült gyűszűk.Vannak olyan gyűszűk, amelyeken híres emberek láthatók, egy porcelán és egy fa gyűszűkészlet 24 darabja pedig Jézus életét mutatja be. Összerakható gyűszűkből az angol királyi ház története és megtalálható a gyűjteményben olyan gyűszű is, amelybe bele kell pillantani a zárt végén elhelyezett lencsén keresztül és a látvány olyan, mintha távcsövön keresztül egy hajót nézne a látogató. A gyűjteményben szerepelnek olyan gyűszűk is, amelyeken miniatűrben láthatók országok, városok, szigetek, címerek, templomok, várak, fáraók, királyok, híres emberek, mesealakok, növények és állatok képei is.A polgármester elmondta, hogy a magángyűjteményt Mészáros Józsefné hozta létre. Az akkor még 3 ezer darabos gyűszűgyűjteményt először 2012-ben állították ki Ábrahámhegyen, aztán 2016-tól az 5 ezer darabosra bővült kollekció a rákospalotai gyűszűházban volt megtekinthető.Kiemelte, hogy Európa egyik legnagyobb és világviszonylatban is jelentős gyűszűgyűjteménye keddtől Vácrátóton lesz megtekinthető.A nyitva tartásról a polgármesteri hivatalban adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.A kiállítást kedden Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott nyitja meg.Spiegelhalter László hozzátette, hogy az érdeklődők ingyenesen tekinthetik majd meg a magánkiállítást, de a tulajdonos különleges gyűszűt vagy azok megvásárlásához adományt szívesen fogad, gyűjteményével szeretne ugyanis bekerülni a Guinness-világrekordok könyvébe.