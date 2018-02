Egyre több hollywoody filmmogul követi a Clooney-házaspár példáját - gyűlnek a félmilliós felajánlások

, Kate Capshaw kedden a George és Amal Clooney házaspár bejelentését követően ajánlotta fel, hogy csatlakozva kezdeményezésükhöz(127 millió forintot) adományoznak a diákoknak a tüntetés szervezésére."Az ifjú diákok Floridában és most már országszerte bizonyították vezetői rátermettségüket" - hangsúlyozta az Oscar-díjas rendező, hozzátette, hogy feleségével együtt üdvözlik a diákok mozgalmát., Marilyn is közleményben hozta nyilvánosságra, hogy Clooneyék példáját követveállnak a March for Our Lives (Felvonulás az életünkért) elnevezésű felvonulás mögé."Marilyn és én büszkén tartunk a floridai Parkland bátor ifjú vezetőivel, akik fájdalmukat és gyászukat tettekre váltották" - fogalmazott a veterán stúdiófőnök."George és Amal, nem is tudnék jobban egyetérteni veletek. Csatlakozom hozzátok, és 500 ezer dollárt adományozok a March for Our Lives számára" - írta Twitter-üzenetében megjegyezve, hogy a diákok szervezkedése a hatvanas évekbeli Freedom Riders-mozgalomra emlékezteti, amely világgá kiáltotta, hogy "elegük van, és végre hallatni akarják a hangjukat".A 17 halálos áldozattal járó floridai iskolai lövöldözés után számos csoport szólította utcai demonstrációra az embereket, hogy támogassák a fegyveres erőszak elleni fellépést. A March for Our Lives esemény szervezői vasárnap jelentették be, hogy márciusra felvonulást szerveznek Washingtonba a fegyvertartás szigorításáért és a biztonságos iskolákért.

Eggyel se többet. Nem engedhetjük meg, hogy akár egyetlen további gyereket is lelőjenek az iskolában. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb tanárnak kelljen úgy döntenie, hogy a tüzelő fegyver elé ugrik, hogy diákjait mentse. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb családnak kelljen egy hívásra vagy SMS-re várnia, ami sohasem érkezik meg

- írták a közleményben, amelyben hangsúlyozták, hogy az iskolák nem biztonságosak, és semmi sem lehet fontosabb annál, minthogy a gyerekek és tanárok életét megmentsék.A washingtoni felvonulás csak egyike a diákok által Amerika-szerte szervezett megmozdulásoknak. A diákok mozgalmát olyan sztárok is támogatják, mint Justin Bieber, Lady Gaga és Cher.

A diákok a múlt szerdán, a floridai Parkland város középiskolájában elkövetett tömegmészárlás után hívták életre mozgalmukat és március közepére Washingtonban menetet szerveznek a fegyvervásárlás és -tartás szigorításáért, illetve a fegyveres erőszak ellen.A Clooney-házaspár közleményben tudatta döntését, kiemelve, hogy nagy hatással volt rájuk a túlélőkből aktivistákká vált diákok "bátorsága és ékesszólása"., az Egyesült Államok egyik legismertebb televíziós személyisége, a talk-show műsorok "királynője" is.Winfrey kedden éjjel Twitter-üzenetben tette közzé felajánlását, hozzáfűzve, hogy a menetet szervező diákok őt az 1960-as évek polgárjogi mozgalmainak aktivistáira emlékeztetik, mert "ők is azt mondták, hogy elegünk van és hallatni fogjuk a hangunkat".A felháborodott diákok kedden megjelentek a floridai törvényhozás épületében is, ahol arról voksoltak a helyi törvényhozók, hogy napirendre vegyenek-e egy, a tűzfegyverek vásárlásának betiltását szorgalmazó törvényjavaslatot.A képviselők nemmel szavaztak. Lizzie Eaton, a parklandi iskola egyik 16 éves diákja a CNN hírtelevízióban "igazán szívszaggatónak" nevezte a szavazást, amely annak ellenére végződött így, hogy a diákok egész nap győzködni próbálták a demokrata párti és a republikánus törvényhozókat egyaránt.Közben a fegyvervásárlás szigorítása mellett kampányoló két csoport 230 ezer dollárért kétoldalas hirdetést tesz közzé szerdán a The New York Times című lap hasábjain. A hirdetésben név szerint felsorolják azokat a washingtoni kongresszusi politikusokat, akik a kampányukhoz pénzt fogadtak el a befolyásos Országos Fegyver Szövetségtől (NRA).A CNN televízió egyébként már kedden este fotóikat bemutatva felsorolta azokat a floridai törvényhozókat, akik részben az NRA pénzén kampányoltak.