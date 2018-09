Élő Peter Griffinnel rukkol elő a magyar Comedy Central

A hazai képernyőkre is megérkezik a többszörös Emmy-és Golden Globe-díjas sorozat 16. évada. A Griffin família új kalandjainak tiszteletére a magyar Comedy Central nagy sikert aratott, élőszereplős főcímdala vezeti fel a legfrissebb epizódokat. Kedvenc szinkronhangjaink ragadnak kalapot és sétapálcát, hogy magyarul konferálják fel a Family Guy szeptember 18-án debütáló, minden eddiginél őrültebb részeit.Folytatódik az animációs sorozatok történetének egyik legnépszerűbb sztorija. Az alkotók gyógyszerei szerencsére ezúttal is messzire gurultak: a Modern családtól az Agymenőkig minden „konkurens" szitkom megkapja a magáét, megnézhetjük, milyen lenne a Family Guy Wes Anderson vagy Quentin Tarantino stílusában (vagy hogy milyen lenne a Sherlock Holmes Peter Griffin stílusában), de tiszteletét teszi Quahog városában Patrick Swayze karácsonyi szelleme és Vlagyimir Putyin is.A hazai nézők ráadásul a Family Guy új, eszelős évada mellett egy világszerte egyedülálló élménnyel is gazdagodhatnak. Januárban a közösségi médiában mutatkozott be a humorcsatorna saját gyártású, élőszereplős főcímdala, amiben Dolmány Attila, Hamvas Dániel, Kerekes József, Schnell Ádám, Tóth Kern Enikő és Vándor Éva öltöttek sárga nyakkendőt és perdültek táncra. Szeptember 18-tól pedig a megszokott intró helyett a képernyőn is kedvenc karaktereink szinkronhangjaival, magyar szöveggel melegíthetünk be az új epizódokra.