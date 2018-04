Első alkotását készíti Londonnak Christo

A gigantikus installációiról ismert táj-és térművész, Christo első köztéri alkotását készíti Nagy-Britanniának: a londoni Hyde Parkban lévő Serpentine tavon fogja felállítani újabb úszó, The Mastaba nevű installációját.



A műalkotás a kapcsolódó kiállításokkal együtt június 18. és szeptember 23. között lesz látható a brit fővárosban. A tóhoz közeli Serpentine Galériában Christo és elhunyt felesége, Jeanne-Claude elmúlt 50 évben készült szobrait, rajzait, fotóit mutatják be.



A húsz méter magas, 30 méter széles és 40 méter hosszú úszó installáció egy korai egyiptomi sírhantot ábrázol, amely az ókori egyiptomi építészet egyik sírtípusa volt. A masztabát 7506 színes olajhordóból építi fel és egy műanyagplatformra rögzíti. Az installáció felállításának előkészületei kedden kezdődtek Londonban.



Christo és 2009-ben elhunyt felesége az elmúlt évtizedekben számos látványos projekttel hívta fel magára a figyelmet. Legutóbbi, The Floating Piers (lebegő dokkok) nevű installációja az észak-olaszországi Iseói-tavon 2016 leglátogatottabb műalkotása lett, fennállásának két hete alatt 1,3 millióan mentek végig a vízen lebegó pontonhídon. Korábban feleségével becsomagolták a berlini Reichtstagot, a Sydney közeli tengerpart egy részét és több Miami közeli szigetet.



A londoni installáció mellett Christo dolgozik egy hasonló masztaba-projekten, Abu-Dzabiban készül egy százötven méter magas lapos tetős piramist felállítani több mint 410 ezer olajoshordóból. Ha elkészül, ez lesz a világ legnagyobb szobra.