Felboncolt testek után a világ legnagyobb múmiagyűjteménye érkezik Budapestre

Oláh Zsuzsanna, a JVS Group Magyarország kommunikációs és marketing vezetője és Bátyi Dániel, a JVS Group Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója leplezi le a titokzatos múmiát.

-Biztos vagyok benne, hogy minden korosztálynak lebilincselően izgalmas kalandban lesz része, ha ellátogat a tárlatra. Ezek a múmiák sok mindent elárulnak arról a korról, amelyben éltek. Segítségükkel megfejthetjük, hogyan öltözködtek, mit ettek, milyen betegségek sújtották őseinket a világ minden tájáról. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét egy ilyen exkluzív kiállítással gazdagíthatjuk Budapest programkínálatát. Annak különösen örülök, hogy ezúttal szinte egész Európát megelőzzük, és a magyar közönség az elsők között láthatja ezt a páratlan gyűjteményt

Hamarosan feltárulnak a titkok a síron túlról: 2018. augusztus 16-án a belvárosi Komplexbe érkezik az egyedülálló A Világ Múmiái Kiállítás A Világ Múmiái Kiállítás premierjét egy nagyjából 300 éves múmia jelenlétében jelentették be, a halálakor 40-45 éves férfi Erdélyből került elő. Életéről és haláláról is keveset tudnak a tudósok. A rejtélyes múmiát a kiállításon is láthatják majd az érdeklődők., hogy a nagyközönség szemtől szemben találkozhasson a történelem ezen különleges emlékeivel. A tárlat szakmai partnere a Magyar Természettudományi Múzeum.A JVS Group számos nagyszabású tárlat - például Titanic, a BODY Kiállítás - sikeres megrendezése után lehetőséget kapott A Világ Múmiái bemutatására is, amelynek európai premierje Prágában volt.A Világ Múmiái Kiállítást az Egyesült Államokban állították össze elismert tudósok, régészek, orvosok és antropológusok együttműködésével. Az USA-ban több mint 1,6 millióan látták a tárlatot. Az ugyanahhoz a tematikához köthető múmiákat egy teremben tekintheti meg a közönség, így a látogató időgépben érezheti magát, miközben betekintést kap az ókori Egyiptom világába, az inkák középkori civilizációjába, a dél-amerikai természeti törzsek, vagy a középkori Németország életébe.Az egyik legérdekesebb lelet a kiállított múmiák közt Baron von Holz, a harmincéves háború alatt elhunyt nemesember teste, továbbá láthatóak lesznek a világhírű váci múmiák is.A családot 1994-ben fedezték fel egy rég elfelejtett földalatti kriptában. tárlat részeként egyiptomi állatmúmiákat és Nes-Hor egyiptomi pap mumifikálódott testét is bemutatják olyan exkluzív tartalmak mellett, amelyeket egyelőre még titok övez.– mondta el Bátyi Dániel, a JVS Group Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.Az egyedülálló kiállítás 2018. augusztus 16-án nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt és év végéig várja a látogatókat.