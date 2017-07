Felújítják Rómeó és Júlia erkélyét Veronában

A renoválás egy magánszponzor, egy veronai felújítási specialista támogatásával valósul meg. A Via Cappello 23-as szám alatti ház, "Júlia háza" fő látványossága a 20 bemélyedéssel rendelkező, gótikus stílusú balkon. Az erkély több módon is sérült és felújításra szorul - mondta el Margherita Bolla, a veronai Művészeti Múzeum igazgatónője.



Évente 1,5 millióan látogatnak el a 14. századi "Casa di Giuliettához" és fényképezkednek a világirodalom leghíresebb balkonja előtt, amely a város idegenforgalmának egyik legvonzóbb helyszíne. Shakespeare szerelmi drámája Veronában játszódik, de a történet fikció: Júlia valójában soha nem élt a házban. A balkont is csak utólag építették az épülethez. A ház a Capello családé volt, amelyet a hagyomány a Shakespeare-mű Capuletjeivel azonosított.