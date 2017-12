Ferenc pápa megváltoztatná a Miatyánk szövegét

"Ne vígy minket a kísértésbe". Ez az a mondat, amivel Ferenc pápa szerint gond van. Az egyházfő erről egy tévéinterjúban beszélt szerdán - írja aFranciaországban már megváltoztatták ezt a részt, a módosított változat már valahogy így hangzik: "ne engedd, hogy kísértésbe essünk". A pápa szerint más nyelveken is hasonló fordításra lenne szükség.A Miatyánk a katolikus liturgikus kultúrának is fontos része. Az eredeti szöveg a Jézus által beszélt arámi nyelvből származhat, amit ókori görögre, majd latinra fordítottak le, és innen fordították le a különböző nyelvekre, így a magyarra is.A liturgikus fordításokat általában a Vatikánnal egyeztetve végzik az egyházak, így az egy hosszas folyamat után történhet meg, hogy a pápa javaslatára - akár a magyar nyelven is - egy másik változat kerüljön az ima szövegébe.