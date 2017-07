Férje türelmén múlik Mádai Vivien karrierje

– A férjem büszke rám, a mi kapcsolatunkban a féltékenység sosem volt jelen, feltétel nélkül bízunk egymásban, ezért is merek merészen öltözni kamera előtt is. Ami pedig a sok munkát illeti, hát abban is nagy szerencsém van! A nyári leköltözés időszakára ugyanis a családom, vagyis a férjem és a kisfiam is velem tudott jönni. Gyakorlatilag a munka hozta meg számomra a nyaralást, reggel adásban vagyok, aztán az egész délután a mienk. A nyáron biztosan nem tudunk elmenni nyaralni, de az őszöm lényegesen könnyebb lesz, mint a tavasz és a nyár volt, többet lehetünk együtt és azt is tervezzük, hogy hármasban elutazzunk valahova a kis családommal. Kétségtelen, hogy emberfeletti türelmet igényel a férjemtől a munkám – ismeri el végül –, de ő egy csodálatos ember, így nem félek attól, hogy nem találjuk meg a közös nevezőt, bármi történjen.