Fitneszalkalmazás miatt bukhatnak le a katonai támaszpontok

Az amerikai katonai létesítmények és a hadsereg tagjainak épségét veszélyeztethetik a Fitbithez hasonló okostelefonos fitneszalkalmazások, amelyek térképen jelölik a felhasználók mozgását - írta honlapján a Washington Post című amerikai napilap hétfőn.Az interneten nyilvánosan hozzáférhető térképen a Szíriában, Irakban és Afganisztánban állomásozó amerikai katonák futóútvonalait, valamint a katonai szempontból érzékeny amerikai létesítmények helyzetét is ki lehet venni.A Strava cég műholdas navigációs rendszerek segítségével két éven át követi felhasználóinak sporttevékenységét, és az úgynevezett Global Heat Mapen jelöli helyzetüket.

A Stravát világszerte 27 millióan használják. A Global Heat Mapet 2017 novemberében tették közzé, de csak a napokban figyeltek fel rá azt követően, hogy egy 20 éves ausztrál hallgató firtatni kezdte az összefüggést a GHM-en inaktívként jelölt területeken elszórtan megjelenő tevékenységek és a külföldön állomásozó amerikai katonák között.A térkép erőteljes tevékenységet mutat az Egyesült Államokban és Európában, de a háborús övezetekben és a sivatagban szinte teljes az aktivitás hiánya - néhány pontot kivéve.Ezek a koordináták ismert és kevésbé ismert amerikai katonai létesítményeket rejthetnek, ahol a hadsereg és a személyzet tagjai használhatják a fitnesz applikációkat mozgásuk figyelemmel követésére.Újságírók és biztonsági szakértők jelentős aktivitásra bukkantak az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik feltételezett szomáliai bázisához közel, vagy egy Jemenben telepített rakétarendszer környékén. De nemcsak az amerikai katonák, hanem az európai országok hadseregeinek, valamint a nemzetközi segélyszervezeteknek és az ENSZ-nek a tagjai is óvatlanok az adatátvitel engedélyezése terén - mutatott rá Tobias Schneider német biztonsági elemző."Szíriában a szövetségesek támaszpontjai valóságos világítótornyok az éjszakában" - emelte ki Schneider. "Rajtuk kívül az ismert orosz hadállások rajzolódnak még ki, de az iráni bázisoknak híre-hamva sincs" - tette hozzá.A térkép valóságos kincsesbányát jelenthet a lecsapni készülő szélsőségeseknek - hívta fel a figyelmet a Washington Post.Az amerikai védelmi minisztérium egyik szóvivője, Audricia Harris jelezte, hogy a Pentagon komolyan veszi az applikáció használatából fakadó veszélyeket, és vizsgálja a további teendőket. Harris addig is óva intette a katonákat adataik gondatlan kezelésétől.A védelmi minisztérium azt javasolta a hadsereg tagjainak, hogy a lehető legszűkebbre korlátozzák nyilvános tevékenységüket az interneten. Ez a közösségi oldalakra is vonatkozik - tette hozzá a szóvivő.A Strava szerint könnyedén el lehetett volna kerülni a jelenlegi helyzetet, mert a felhasználók egy egyszerű adatvédelmi beállítással letilthatják aktivitásuk térképen történő rögzítését.A Fitbit használatát maga a Pentagon is ösztönözte, és 2013-ban 2500 darab aktivitásmérő okosórát osztott ki az elhízás elleni küzdelem jegyében személyzetének tagjai között.