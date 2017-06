Fluor Tomi törizett egy kicsit a VOLT-on

Hamarosan bebizonyítja, hogy a régi korok hőstetteit nemcsak a száraz tények alapján lehet élvezetesen elmesélni, hiszenA tavalyi sikeres első évad után. A reality és a fikciós komédia műfajait ötvöző, amelyekből aztán a mit sem sejtő színészek nagyszabású díszletek között, korhű jelmezekben igyekeznek érthető történeteket faragni.

"Szerintem a történelmet eleve lazább formában kéne tanítani a suliban. Nem gondolom, hogy kiszínezni a száraz tényeket, egyenlő a komolytalansággal, bár az is tény, hogy nem javasolnám a Tömény Történelemből való tanulást. Aki ismer, az tudja, hogy szeretem a cool dolgokat és ez a produkció ilyen"

Az idei széria egyik poharazva sztorizó hírességelesz. Hogy a történelmet nemcsak a száraz tények alapján lehet megközelíteni, hanem ennél szórakoztatóbban is, azt az énekes tegnap, a soproni VOLT Fesztiválon be is bizonyította; ellátogatott a humorcsatorna delíriumos történelmi alakokat megidéző PiÁtriumába, ahol sörrel teli vízipisztollyal vette célba a hősöket, Sissy hercegnőt, Petőfit, és Mátyás királyt.– mondta Fluor, miközben kortyolt párat a kezében lévő sörből és Sissy hercegnőt átkarolva, képzeletben koccintott egyet a királyi méltósággal.

"Nagyon élveztem a forgatást! Bevallom őszintén, ittam rendesen; elég sok vodka lecsúszott. Komolyan vettem a feladatot, nem akartam szégyenben maradni! A felvétel után közvetlenül egy boltmegnyitón volt jelenésem. Becsületből elmentem, de fogalmazzunk úgy, nem voltam a helyzet magaslatán. Összefutottam Ganxsta Zolee-val és a kislánya, miután kommunikálni próbáltam velük, csak annyit kérdezett:

"Miért beszél ilyen furán a bácsi?"

Az ősszel startoló Tömény történelem ezúttal is remek szórakozást ígér, és erre nemcsak Fluor Tomi, hanem más sztárok neve és személye is garancia. S hogy kik regélnek majd nekünk kissé delíriumos állapotban? Hamarosan kiderül, addig csupán annyit árulunk el, hogy számos új arccal és nagy visszatérőkkel jelentkezik a második évad.