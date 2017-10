Fölszállott a páva: 15 produkció az elődöntőben a szarvasi és a budapesti válogatóról

Tizenöt produkció jutott be a szarvasi és a fővárosi területi válogatókból a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató 5. évadának elődöntőjébe.



A területi válogatókat felvételről láthatták az érdeklődők a Duna televízióban péntek este.



Az elődöntőbe jutott a Bulyáki Anett (Nagyecsed) és Oszlánszky Patrik (Dombrád) táncospár, a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes (Békéscsaba), a citerás Debreczeni-Kis Helga (Szentes), Gellén Péter táncos (Szentendre), Juhász András hegedűs (Békéscsaba), a Tessedik Táncegyüttes (Szarvas), Fekete Borbála énekes (Eger), Gaál Kinga Magdolna énekes (Dunakeszi), Gál János citerás (Budapest), Haraszti József táncos (Bátonyterenye), Nagy József táncos (Budapest), a Nógrád Táncegyüttes (Salgótarján), Póczos Mátyás Bendegúz tekerős (Salgótarján), a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes (Budapest) és a Vadrózsák Néptáncegyüttes (Budapest).



Az idén a Hagyomány összeköt! mottóval zajló Fölszállott a páva következő, szintén felvételről sugárzott adása november 3-án lesz, akkor a keszthelyi és tatabányai területi válogatókból, november 10-én pedig a hajdúböszörményi és az erdélyi Mikházán tartott területi válogatókból látható összefoglaló. A válogatófilmek végén kiderül, hogy kik a továbbjutók, azaz mely 48 produkcióval találkozhatnak a nézők az élő adásokban.



Az élőben sugárzott elődöntők november 17-től láthatók, a középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Hagyományok Háza közös műsorában idén is 4 kategóriában állnak a zsűri elé a versenyzők: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek.



A zsűri elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.