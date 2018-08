Fontos bejelentést tett a TV2 sztárja, Gönczi Gábor

Fontos bejelentést tett Gönczi Gábor , a TV2 sztárja. A híradós elmondta, hogy oltár előtt is megpecsételi négyéves kapcsolatát Ildikóval, gyermeke édesanyjával. Mindig is erre vágytak, de gyermekük átírta a menetrendet –– Négy éve vagyunk együtt Ildivel, és amikor szerelembe estünk, elindítottuk a közös életünket. Akkor nagyon hirtelen történt minden – mesélte lapnak Gönczi Gábor. – Nagyon gyorsan megérkezett hozzánk Áron. Kevés időt voltunk együtt úgy kettesben, hogy még a pocakban sem volt a fiam. Így aztán, bármennyire is esküvőpártiak vagyunk mindketten, nem volt időnk ezt az egészet megszervezni. Amikor kiderült, hogy érkezik a kisbaba, félretettük ezt a projektet. Éreztük, hogy több van ebben a kapcsolatban – mondta anak a TV2 híradósa, aki most elérkezettnek látja az időt, hogy hivatalosan is "szentesítse" szerelmét.Gönczi Gábor elárulta, bár még a szervezés korai szakaszában vannak, azt már elmondhatják, hogy idén összeházasodnak. A TV2 híradósa is részt vesz a szervezésben.Hogy szűk családi körben vagy népes vendégsereg előtt mondják ki az igent, csak sejthetjük a családapa kisfiát jellemző válaszából.– Olyan mint én és Ildi: iszonyatosan szereti a felhajtást és a nagy társaságot, amikor ezren ugrálunk körülötte, amikor buli van és táncolni lehet. Buliban fogant és bulira született. Igazi zenész gyerek... Élvezni fogja az esküvőt, az biztos.