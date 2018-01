Garantáltan leveszi a lábáról a Netflix új sorozata

A sorozat alapját Jonathan Entwistle azonos című, 2014-es kisfilmje adja, mely egy pszichopata fiú, és egy szociopata lány kalandjait meséli el. Az alaphoz képest annyi változott, hogy az eredeti mű főszereplője, Craig Roberts le lett cserélve a Kódjátszámából ismert – a fiatal Alan Turing bőrébe bújt – Alex Lawtherre, így most az ő alakítását csodálhatjuk a másik főszereplőt játszó, elbűvölően tündéri Jessica Barden mellett.A sztori szerint a főszereplő, James pszichopata. Vagy legalábbis ezt gondolja magáról, nem érez semmit, ezért állatok gyilkolásával tolja egyre kintebb a határait, várván mikor törik meg a jég. Egy idő után aztán nagyobb vadra vágyik, ekkor kerül a képbe Alyssa. James úgy gondolja, hogy a lány kiváló első áldozat lesz, ezért belemegy a játékaiba, a megfelelő pillanat reményében. És a jég megtörik, ám nem úgy, ahogy azt James várta. Elszöknek a lánnyal, mint afféle modern kori Bonnie és Clyde utazzák végig Angliát, nyomukban a törvény, és a sorozat keserű bája.The End of the F***ing World egy groteszk humorral átszőtt romantikus dráma. Az eleinte furcsának és talán ellenszenvesnek tűnő főszereplőket, személyes tragédiáikat megismerve, és végig kísérve a néző mindinkább megkedveli, megszereti. A sorozatban megfogalmazott furcsa világgal kiváló kontrasztot alkot a szereplők között kibontakozó őszinte szerelmi kapcsolat, melyre rásegít az, hogy Alex Lawther és Jessica Barden között kiválóan működik a kémia. A Netflix ezzel a sorozattal sem fogott mellé. A melankolikusan nyomasztó hangulat behúzza a nézőt és a sztorit uraló önfeledt szabadság illúziója talán egy kis irigységet is kelt, bár az egésznek az árát nem sokan fizetnénk meg szívesen.