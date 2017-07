Gasztrosorozatban tiszteleg James Martin séf a példaképe előtt

Ellátogat azokra a helyekre, melyek kulináris pályafutására a legnagyobb hatással voltak, és szakmai példaképe, Keith Floyd, 2009-ben elhunyt, szintén brit sztárszakács és televíziós személyiség emléke előtt is tiszteleg.Tizenéves korában James Martin nyaralóként és diákként is járt Franciaországban, és részben innen is ered az ételek iránti szeretete. Új műsora nosztalgiaútját örökíti meg, amint hőse, Keith Floyd emlékezetes, 30 évvel ezelőtti tévés utazásának állomásait járja végig, miközben azokra a helyekre is ellátogat, melyek saját kulináris pályafutásának alapköveit jelentették.A francia gasztronómia legjobb fogásainak felfedezését és megízlelését Provence-ban kezdjük, majd jön Périgord, Burgundia, Elzász, Baszkföld és Bretagne. Az utazás során James Martin a helyszíneken talált alapanyagok segítségével saját változatát is elkészíti a híres fogásoknak.Hogy lerója tiszteletét szakács példaképe, Keith Floyd előtt,. Francia kalandja során újra felfedezi a hozzá és öreg barátjához legközelebb álló vidéket és annak pompás ételeit.A James Martin: Kalandozások Franciaországban premierje július 20-án 23 órakor indul a TV Paprikán.Nézze meg a sorozat előzetesét: