Gigantikus filmváros nyílt Kínában

Gigantikus filmváros nyílt meg Kínában szombaton. Az ország keleti részében, Csingtaóban kialakított komplexumban 500 futballpályányi területen - 376 hektáron - 30 ultramodern stúdió várja a stábokat.



A Wanda konszern által 50 milliárd jüanból (hozzávetőleg 6,5 milliárd euróból) létrehozott filmvárosban további tíz stúdió felépítését tervezik, de a létesítmény már így is az eddigi "legnagyobb beruházás a film- és televíziós iparban" az építtető szerint.



A Qiangdao Movie Metropolis valóságos kisváros, még iskola és kórház is van a területén, valamint luxushotelek, jachtklub, bevásárlóközpont éttermekkel, szabadidőpark, korcsolyapálya, továbbá itt húzták fel Ázsia legnagyobb moziját.



A Wanda célja, hogy a filmváros a konkurense legyen Hollywoodnak. Már a nagyszabású megnyitó előtt is forgattak itt filmeket, többek között A Nagy Fal címűt Matt Damonnal a főszerepben 2016-ban.



Eltérően a projekt 2013-as bemutatásától, amelyen olyan hollywoodi csillagok vettek részt, mint Leonardo DiCaprio, John Travolta és Nicole Kidman, a hivatalos megnyitón nem vonultak fel igazán nagy sztárok.