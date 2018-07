Görbicz Anita már a következő gyermekéről beszél

Amellett ugyanis, hogy többet szeretne hároméves fia, Boldizsár mellett lenni, a gyerkőcnek nagyon szeretne egy kistestvért is. Hogy mikor, az még nincs kőbe vésve, ugyanakkor szavaiból az tűnik ki, nem kell olyan sokat várnunk az újabb örömhír bejelentésére.“Jó és fontos is a nagy család, szeretnénk, ha Boldinak lenne testvére, ráadásul nem akarjuk, hogy nagy legyen a korkülönbség kettejük között" - idézi a Blikk Görbicz Anita Családvarázsnak adott interjúját.Anita egyébként még egy évig aktívan szeretne sportolni - aszerint valamikor utána jöhet a kistesó...“Próbálunk családként, hármasban sokat együtt lenni, ez fontos nekünk. Ottó szereti, ha otthon vagyok. Mindig mondom is, hogy a férfiak keveset tudnak meglenni nők nélkül" - magyarázta, hozzátéve: “Édesanyaként sokkal türelmesebb vagyok a civil életben és a kézilabdapályán is. Boldizsár nagyon megváltoztatott, amióta világra jött, például szinte semmi keménység sincs bennem, kenyérre lehet kenni."