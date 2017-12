Grammyre jelölték A sötét ötven árnyalata betétdalát

Zayn Malik és Taylor Swift éneklik A sötét ötven árnyalata filmdalát (I Don't Wanna Live Forever), amely annyira jól sikerült, hogy jelölték az amerikai zeneipar legrangosabb díjára, a Grammyre. Akár Oscarra is jelölhetik, ahogyan A szürke ötven árnyalata filmdalával történt, amely Grammy- és Oscar-jelölt is volt (The Weeknds: Earned It).Hamarosan a mozikba kerül A szabadság ötven árnyalata, amely elméletileg a trilógia utolsó darabja, de E.L. James írt még két könyvet folytatásként, ezért könnyen lehet, hogy a filmes trilógia is pentalógiává bővül