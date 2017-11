Hajóst a készenléti rendőrök kapcsolták le

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/HajosAndrasHivatalos/posts/1618101391582137

Tízezer forinttól szabadult meg csütörtök délután Hajós András, miután a Készenléti Rendőrség emberei a pesti körúton lekapcsolták - írja a borsonline.hu . A műsorvezető-komikus ugyan kihangosítón keresztül, álló autóból telefonált, de a telefon a pirostól való elindulás után, haladás közben is a kezében volt, ez pedig szabálysértésnek minősül és tettért pénzbírságot kapott:– Cselekményemet elismertem, és beleegyezésükkel fotóztam, és posztolok, hátha ezzel is megelőzünk egy következő Cselekményt. Kedélyes érdeklődésemre a Készenléti Rendőrök megnyugtattak, hogy a nap nagyobb részét köztörvényesek üldözésével töltik, csak délután segítenek be a közlekedésieknek. Irány a posta… – írt az incidensről Facebook-oldalán.