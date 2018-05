Han Solo mellett ezek miatt is érdemes a héten moziba menni - íme premierjeink!

Az előzmény sztoriknak mindig megvan az a jóleső, nosztalgikus hangulata. Jó érzés megtudni, hogy ki volt korábban az, akit már évek óta jól ismerünk, őszinte mosollyal nyugtázni első lépéseit, kibogozni, és megérteni az egyes későbbi cselekedetek okát, traumáiból levonni karaktere mérlegét, és motivációja diktálta döntései morális mélységeit. De ezekhez sajnos sztori is kell, amiben pedig a Solo nem nagyon bővelkedik. A kontextus hiányát végeláthatatlan akciójelenetekkel, és szürke zenével kívánták pótolni, az igazi mélységek feltárulatlanul maradtak. Bár igazi alja nincs a dolognak, azért kiegészítő előzményfilm lévén arra jó, hogy az igazi fanok a következő Csillagok háborúja filmig csitítsák vele éhségüket.Van egy német legenda, a Hamelni patkányfogó legendája. Eszerint 1284-ben nagy patkány invázió sújtotta Hameln városát, amit egy, a városba érkező idegen oldott meg. Mágikus sípját megfújva a város melletti folyóba vezette a patkányokat, így menekült meg a lakosság. Ám bérét az idegennek nem fizették meg, ezért az visszatérve, sípjába fújva a város gyerekeit vitte el. A legenda szerint 130 gyerekkel tűnt el a Koppel-hegy rengetegében. Schwechtje Mihály rövidfilmje valahogy ezt a sztorit idézi. A kihalt, szegény falu utcáin gyerekek játszanak. A bújócska ártatlan komolyságát egy az utcába beguruló drága autó töri meg. Minden gyerek köré sereglik, s a sofőr felajánlja, a játék végeztével készségesen megmutat mindent, s a lurkók egy kis kocsikázásra is a vendégei. Az autó elhajt, benne sok kicsi fej, mely fel sem fogja, hogy mi történik éppen.Az emberekkel együtt élni amúgy sem könnyű… A helytelen kommunikáció ezt sokszor még nehezebbé teszi, s olykor előfordul, hogy a kezdeti félreértések szülte gyűlölet, természeténél fogva hajlamos spirál alakban burjánzó gyökerével a két fél közé vert hajszál vékony repedést a végletekig feszíteni. Mikor az ember már nyakig a flowba veszett, nem könnyű objektíven elejét venni az erőszaknak. A fa alatt két középkorú házaspár szomszédi viszályát mutatja be. A konfliktus oka a címszereplő fa, melynek árnyéka a szomszédos ház udvarára vetülve okoz galibákat, például megfosztja az életadó nap fényétől a verandára kifekve napozni vágyó szomszédasszonyt. Az alap konfliktus bagatell groteszksége egy kiváló szatírának nyújt alapanyagot, melynek éjsötét humora percről percre égeti ki a lelket.