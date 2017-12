Harry herceg készített karácsonyi interjút Obamával

Az interjú december 27-én hangzik el a BBC rádió közéleti 4-es csatornájának Today (Ma) című reggeli politikai magazinprogramjában.



A Kensington-palota - Harry londoni rezidenciája és hivatala - vasárnapi ismertetése szerint Obama és Harry beszélgetésének középpontjában az áll, hogy miként lehetne elősegíteni a fiatal vezetők új nemzedékének kinevelését és pályafutásuk elindulását, de kitérnek arra is, hogy a volt amerikai elnök milyen emlékeket őriz utolsó hivatali napjáról, és milyen reményeket táplál az elnöksége utáni időszakra.



A Kensington-palota által a Twitter üzenőportálon vasárnap közzétett 48 másodperces, jó kedélyű csipkelődéssel tarkított felvételrészletben hallható, amint Obama tréfálkozva megkérdezi Harryt, hogy brit akcentussal kell-e beszélnie az interjúban, vagy beszeljen-e a szokásosnál gyorsabban, mivel lassú beszédű.



A 33 éves herceg - II. Erzsébet királynő unokája - közölte, hogy erre nincs szükség, de azt kilátásba helyezte, hogy ha beszélgetőpartnere túl hosszú szüneteket tart a válaszok között, akkor ő "grimaszt" fog vágni, és Obama kérésére be is mutatja, hogy interjúalanya milyen megrovó tekintetre számíthat.



Harry bevallja a volt amerikai elnöknek, hogy idegesen készül a beszélgetésre, mire Obama felajánlja, hogy akkor inkább ő interjúvolja meg a herceget. Harry azonban közli, hogy ragaszkodna az eredeti felálláshoz.



A herceg elmondja azt is Obamának, hogy a beszélgetés 40 perces lesz, és ebből húszpercnyit vágnak majd össze a BBC-műsor számára, viszont a program elhangzása után podcast formátumban az interjút teljes hosszában közzéteszik.



A karácsony után elhangzó interjút még szeptemberben vették fel a kanadai Torontóban, ahol Harry a maradandó sérüléseket szenvedett brit és nemzetközösségi katonák megsegítésére általa kezdeményezett nagyszabású éves nemzetközi sportviadal, az Invictus Games promóciós rendezvényein vett részt.