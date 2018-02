Hat hónap után és 300 kilométerrel távolabb került elő egy kutya

A Rapunzel nevű nyolcéves szukára mentősök találtak rá szombat hajnalban egy Zürich melletti országút mentén fekve. Az állat súlyos sérülésekkel küzdött és ki volt hűlve. A mentősök a chipje alapján azonosították és kiderült, hogy a kutya eltűnését tavaly augusztus 15-én jelentették be Frankfurt közelében. A németországi város légvonalban mintegy 300, autóúton csaknem 400 kilométerre van Zürichtől. A két mentős oxigénmaszkot adott a kutyára és takarókba csavarva szállította be egy állatkórházba, ahol aztán számos műtétet végeztek az állaton. Rapunzelnek több csontja is eltört és belső vérzése volt.



"Jó esély van arra, hogy a bátor Rapunzel túléli és a gazdái hamarosan hazavihetik magukkal" - írta közleményében a zürichi mentőszolgálat.