Hazaengedték Paudits Bélát a kórházból

A színészt korábban gyomorfekélye miatt műtötték, de miután elfertőződött a sebe, folyamatosan kínokat él át, ami miatt kórházról kórházra jár - írja a BorsOnline a Blikk nyomán. Paudits elmondása szerint, az orvosok és a nővérek kedvesek voltak vele, de a CT végül nem mutatott szervi bajt. Azt mondták Pauditsnak, hogy ez csak fantomfájdalom.

Képzelem a fájdalmat? Álljon már meg a menet!

Fotó: Fejér Bálint

– fakadt ki, majd elmondta, hogy a zárjóelentése egy újabb felesleges papír lesz.

Lassan már kitapétázhatok vele. Jobban járok, ha megveszem magamnak az urnát, és lapos kúszásban elindulok felé, főleg, ha megint kifogok egy tehetséges orvost, mint a legutóbb, amikor megműtöttek.

Az ellátás is jó volt, vasárnap csirkecomb volt, de nem ettem, mert nincs étvágyam, és émelygek. Csak a nápolyit meg a banánt tudtam megenni, sokat is fogytam. De most hazamegyek, és várom a jó szerencsémet. Azt mondták, hogy keressek fel egy pszichiátert, de nekem nincs rá pénzem. Egyet ajánlottak ők is, de nem fogadtam el

– magyarázta Paudits, aki szerint otthon azért jobb lett volna.

Felesleges volt bejönnöm. Csak a fájdalmat érzem, de az nem fantom.