Hétfőtől újra Drága családom a Sláger TV-n!

Egy hetet töltöttünk Törökországban, ami csodálatos volt. Mama is velünk tartott, így igazi családi vakáció volt ez, aminek a legtöbb pillanatát megörökítettük. Így azt is, mikor Mama bemerészkedett a tengerbe"

Libabőrös, örök élmény volt a születésnapom. Tina is mikrofont ragadott, nem is akárkivel, hanem Takács Nikolasszal együtt énekeltek a tiszteletemre. Mama pedig Curtis-szel rappelte el a Belehalok című slágert. Fantasztikus hangulat volt, a könnyem is kicsordult ettől a sok szeretettől"

Az előző évadhoz hasonlóan az őszi show is bőven tartogat meglepetéseket és váratlan fordulatokat. Nevetésből, könnyekből, némi konfliktusból és természetesen a finom fogásokból ezúttal sem lesz hiány Emilioék háza táján.Bár a család egy hetet pihent, a kamerák akkor sem álltak le, így a nyaralás pillanatait is láthatják majd a nézők.- mondta Tina, aki a nyáron hatalmas családi összefogással Emilio születésnapját is felejthetetlenné tette.A család napokig készült a meglepetés bulira, amin az összes barát is megjelent.- mondta Emilio, akinek azzal is szembe kell néznie, hogy felesége, Tina még mindig nem adta fel vágyát, miszerint kebleit plasztikai úton tenné még formásabbá.Hogy kés alá fekszik-e a ház úrnője, kiderül augusztus 27-én 21:00-tól a Sláger TV-n.