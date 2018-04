Hogyan legyünk igazi brit úriemberek?

Ahány ország és kultúra, annyiféle szokás és etikett. A britek mégis világszerte híresek jó modorukról és kifogástalan megjelenésükről. Kezdő úriembereknek elegendő lehet az olyan alaplépések begyakorlása, mint hogy adjuk át a helyünket a buszon, ne szemeteljünk, vagy tiszteljük a sor szentségét. A haladó gentleman számára viszont íme néhány tipp, amit érdemes ellesni Nagy-Britannia férfiúitól.Bármilyen elfoglalt vagy népszerű is, baráti beszélgetések és vacsora közben nem a telefonja kijelzőjére, hanem a partnerére koncentrál. Ugyanis udvariatlanság azt érzékeltetni a velünk szemben ülővel, hogy a következő sörözés tervezése vagy a meccs eredménye fontosabb az ő társaságánál.Azaz nem feledkezik meg a jeles dátumokról, évfordulókról, és akár alkalom nélkül is emlékezteti szeretteit arra, hogy fontosak a számára. A vérbeli úr nem csak partnerét igyekszik apróságokkal lenyűgözni, de nagymamájának is virággal köszöni meg a vasárnapi ebédet – természetesen kizárólag cserepessel, mivel a vérbeli úr környezettudatos is.Az Egyesült Királyság északi gentlemanjai, vagyis a skótok a whiskyfogyasztás fortélyainak mesterei. Az ország több mint száz lepárlójában készülő arany nedűk készítésének és élvezetének is szigorú szabályai vannak. Biztos, hogy kedvenc whiskyjüket, a The Famous Grouse-t még csak jégkockákkal sem szentségtelenítik meg: maximum egy csepp vizet adnak hozzá, ami kiemeli a gyümölcsös ital aromáját.Az igazán edzett urak tudják, hogy hangoskodással nem illik megzavarni a környezetük nyugalmát, a káromkodás azonban teljességgel megengedhetetlen – főleg hölgyek és gyerekek társaságában. Bár a magyar nyelv híres a kreatív és ízes szitkozódás nyújtotta végtelen lehetőségekről, ha betyárok helyett gentlemanek kívánunk lenni, „A manóba!" legyen a legdurvább kifejezés, amit megengedünk magunknak.Ki látott már olyat, hogy egy angol gentleman lekési az ötórai teát? Mások idejének tiszteletben tartása az első lépések között szerepel az úriemberré válás útján. Nem csak a szeretteit vagy a kollégáit, de a mosógépszerelőt sem várakoztatja meg!