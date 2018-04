Horváth Éva megmutatja, ki a bizalmasa kisfia nevelésében

Szülőnek lenni óriási felelősség és kihívás, hát még akkor, ha az első gyermek érkezik a családba. Főleg az otthon lévő édesanyák vannak nehéz helyzetben, hiszen az újdonsült mamák hirtelen nem tudják elsőre, miért sír a pici, mi a baja, mit akar jelezni a világnak, és megannyi más helyzet is elbizonytalanítja őket. Horváth Éva nem tagadja: a mai napig van olyan szituáció, amelyben a kisfiával, Kristóffal kapcsolatban más tanácsát, segítségét kéri. Nekünk most elárulta, ki ez a bizalmas személy az életükben!



A modellből lett műsorvezető kisfia, az angyali Kristóf tavaly májusban érkezett a családba. Viszont hiába a földöntúli öröm, a szülővé válás kisebb-nagyobb nehézségeivel Éváéknak is meg kellett birkóznia.



„Mint minden elsőgyermekes szülő, a kezdetek kezdetén én is sokszor elbizonytalanodtam, és ilyen helyezetekben megnyugtató érzés volt, ha a védőnőmhöz fordulhattam, akinek a mai napig kikérem a tanácsait" - kezdte Éva, akinek természetesen családi segítsége is akad a párja, illetve a nagyszülők személyében. „Ha kisebb problémákkal állok szemben, amihez nem kell szakember véleménye, a szüleim mindig segítenek, van erre egy chatcsoportunk is, ahol a gyerekkel kapcsolatos dolgokat beszéljük meg. Az egyik sokgyermekes barátnőmre is bármikor számíthatok, hiszen ő szinte mindennel találkozott már, ami velünk is megeshet."



Éva szakmai kérdésekben csak a gyermekorvoshoz, illetve a védőnőjéhez fordul.



„Megnyugtató érzés, hogy van egy segítőkész, lelkiismeretes személy, aki már-már családtagnak számít nálunk. Ezért is örültem, mikor hallottam, hogy a Magyar Védőnők Egyesülete a Sudocremmel közösen keresi az Év Védőnőjét, amelyre biztosan jelölni fogom őt. Legutóbb, amikor külföldön voltunk, szinte napi huszonnégyórás „ügyeletben" volt miattunk. Kristófnak különböző kiütései lettek, és kicsit megijedtem. Nem akartam a kinti orvosokra hagyatkozni, egyből a védőnőnket hívtam, de a hozzátáplálás kapcsán is többször kikértem a véleményét, hogy bizonyos trópusi gyümölcsöket például adhatok-e a kicsinek. Hál’istennek, lekopogom, de komolyabb betegsége még nem volt Kristófnak, ami talán köszönhető az anyatejnek is, hiszen még mindig szoptatom."



Ha te is bármikor számíthatsz a védőnődre, és szeretnéd munkáját meghálálni, jelöld őt az Év Védőnője díjra! Ehhez nem kell mást tenni, mint a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) honlapján vagy a Sudocrem hivatalos Facebook oldalán futó applikáció segítségével beküldeni egy rövid történetet és egy fotót a védőnőről. A jelölési időszak április 30-án zárul, ezt követően dönt majd a szakmai zsűri, valamint indul a közönségszavazás, amely május 18-ig tart.



Jelölni az alábbi felületeken lehet:

