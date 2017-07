Hujber ellen kábítószer birtoklásáért indíthatnak vádemelést

Te komolyan beszélsz most erről, vagy valaminek a hatása alatt vagy esetleg?

– kérdezte a műsorvezető,március közepén Hujber Ferencet, amikor a színész furcsaságokat beszélt a Mokka élő adásában. Nos, úgy tűnik, Dóra kérdése ma is aktuális lehetne. A Bors úgy tudja , a rendőrség lezárta azt a nyomozást, amelyben Hujber Ferencet gyanúsították kényszerítéssel, és ennek köszönhetően a gyámügyet is értesítették, a házaspár gyermekeit „tartsák szem előtt". Információikat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata is megerősítette, és hozzátették: az ügyről az ügyészség hivatott tájékoztatást adni.

A lap ügyészségnek írt levelére érkező válaszból az derült ki, kényszerítés helyett már egy teljesen más ügy állt elő.

A Szentendrei Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, a tegnapi napon a nyomozás iratai vádemelési javaslattal érkeztek meg a Szentendrei Járási Ügyészségre. Az ügy jelenleg ügyészi szakban van, az ügyészségnek az iratok áttanulmányozására és a vádemelés kérdésében való döntésre harminc nap áll rendelkezésére.

– írta levelében dr. Jagusztin Tamás, a Pest Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, majd hozzátette:

A bűnügy tárgya kábítószer birtoklásának vétsége.

Hujber Ferenccel szemben kábítószer birtoklása vétség miatt tervezhet vádemelést javasolni az ügyészség, majd miután alaposan megvizsgálta az ügyben keletkezett nyomozati anyagot, úgy érzik, a bíróság előtt is meg tudják védeni és alá tudják támasztani a vádakat. Márpedig Hujber, ha esetleg a bíróság úgy ítélkezne, akár börtönbe is kerülhet.

Két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy birtokol, vagy csekély mennyiséget tart magánál fogyasztás céljából. Amennyiben nem volt még büntetve hasonló bűncselekményből kifolyólag, akár eltereléssel is megúszhatja az esetet

– mondta dr. Bacsek György ügyvéd.A Bors Hujber Ferencet is szerette volna megszólaltatni,aki vissza is hívta a lap munkatársát. Miután elmondták, honnan keresik, azonnal reagált.

Továbbra sem nyilatkozunk, de köszi a hívást. Szia

Mi is a kényszerítés?



A Büntető Törvénykönyv szerint „Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a bűncselekmény csak szándékosan valósítható meg.

– mondta, majd bontotta a vonalat.