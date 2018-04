Idézettel válaszol kérdésünkre a Google mesterséges intelligenciája

A Google Research két webhelyet hozott létre, amelyek szórakoztató módon demonstrálják, hol tart ma a mesterséges intelligencia alapú beszédfeldolgozás - osztotta meg a Computerworld A "Talk to Books", azaz "Beszélgetés könyvekkel" címen elérhető webhelyen bizonyos mértékig tényleg könyvekkel cserélhetünk eszmét. Kérdésünkre egy könyvidézettel válaszol az oldal.A rendszer állítólag nem kulcsszavak egyszerű illesztésével dolgozik. A Google kutatási igazgatója, Ray Kurzweil, és termékmenedgyere, Rachel Bernstein szerint többmilliárd beszélgetés jellegű mondatpár betöltésével képezték ki az AI-t, hogy megtalálja a helyes választ - olvasható a portálon.A Semantris azoknak válhat kedvencévé, akik a szóasszociációs játékokat szeretik.Kurzweil és Bernstein szerint a webhelyek megmutatják, hogy az új AI-képességekre építve olyan alkalmazások hozhatók létre, amilyenekről korábban nem is álmodtunk. A Google más fejlesztők és kutatók számára is hozzáférhetővé teszi eredményeit, így az új technológia további AI-alapú alkalmazások kifejlesztését segítheti.