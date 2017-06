Ikarus busszal szállítja régi-új dalát a Radiohead (videó)

Az 1996-os szám egyike annak a három, rajongók által kedvelt, de soha ki nem adott számnak, ami a számukra világsikert hozó, és zenevilág által azóta is sokat emlegetett nagylemez, az OK Computer készítésekor rögzítettek. A zenekar 1997-es albuma idén 20 éves, így ebből az alkalomból június 23-án újranyomják az OK Computert lemezen, OKNOTOK néven. Az album 12 számán túl 3 kiadatlan és 8 B-oldalas dal is helyet kapott a jubiluemi kiadáson - a rajongók nagy örömére.

Klip is készült az I Promise című dalhoz, ami annak idején végül nem került fel az OK Computerre. A Lengyelországban forgatott videóban egy Ikarus busz visz minket körbe Varsó utcáin, a többiről árulkodjon a klip.