Ismét ragyog a Piccadilly híres fényreklámja

A brit főváros központi terét 109 éve bevilágító több emeletnyi reklámfelület tulajdonosa, a Land Securities nevű vállalat januárban kezdett hozzá az addig hat nagy táblából álló fényberendezés leszereléséhez, és a helyére felépített, egyetlen felületet alkotó, ultra-nagyfelbontású digitális új fénytáblát az elmúlt napok próbái után hivatalosan csütörtökön kapcsolták be.



Ilyen hosszú ideig a II. világháború óta nem sötétült el a Piccadilly Circus különböző formákban 1908 óta létező fő turistalátványossága. A fényreklámokat a háborús veszély miatt elrendelt általános elsötétítésnek megfelelően 1939-ben kikapcsolták, és csak tíz év elteltével, 1949-ben kapcsolták vissza, tekintettel a háború után még évekig elhúzódó súlyos gazdasági megszorításokra.



Azóta csak az 1965-ben elhunyt háborús győző, Sir Winston Churchill néhai miniszterelnök temetésének napján, illetve az 1997-ben Párizsban autóbaleset áldozatául esett Diana hercegnő - Károly trónörökös első felesége - végső búcsúztatásának idejére aludtak ki néhány órára a Piccadilly reklámfényei. Tavaly novemberben áramszünet oltotta ki a Soho vigalmi negyedének határát is jelző fényeket, de a technikai hibát akkor néhány óra alatt elhárították.



A világhíres reklámfelület legrégebbi bérlője a Coca-Cola, amely 63 éve hirdeti folyamatosan termékeit a Piccadillyn. A cég nagy-britanniai részlege közölte, hogy az új reklámtáblán is állandó helyet bérelt magának.



Szakértők a Piccadilly Circust a világ egyik legjobb külső reklámhelyének tartják, tekintettel arra, hogy az éjjel-nappal zsúfolt téren becslések szerint évente 100 millióan fordulnak meg.



Az új fénytábla a reklámok mellett alkalmas kiemelkedő fontosságú események élő videóközvetítésére is, de időjárási adatok és sporteredmények is megjeleníthetők rajta.