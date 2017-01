Istenes Bence lesz a Survivor műsorvezetője

A világ legnépszerűbb túlélő-showja hamarosan az RTL Klubon lesz látható. A jelentkezés már megkezdődött a www.rtl.hu/survivor linken, ahova minden kalandvágyó, határait feszegető, vállalkozó szellemű nők és férfiak jelentkezését várják, akik szívesen kipróbálnák magukat nomád körülmények között egy trópusi szigeten.Nem titok, a cél a túlélés és a főnyeremény, mely ezúttal 20 millió forint! Sőt, most már a műsorvezető személye sem titok, aki nem más, mint Istenes Bence.Bence számtalan show-műsor házigazdája volt már az X-Faktoron és a ValóVilágon át, egészen a Hagyjál főzni! című gasztro reality-ig. Most, egy számára is új feladattal néz szembe, hiszen először forgat majdkülföldön, távol a családjától.

Óriási megtiszteltetés, hogy én lehetek a Survivor műsorvezetője. Mindig is szerettem ezt a formátumot, elképesztően menőnek tartom! Az pedig, hogy a csatorna nekem szavazott bizalmat, hogy házigazdája lehetek ennek a produkciónak, óriási megtiszteltetés

– árulta el Istenes Bence, aki mind szellemileg, mind fizikailag igyekszik maximálisan felkészülni a forgatásokra.