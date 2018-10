Jön az Izlandi amazon és a Marvel-legizgalmasabb antihőse - ezeket a mozipremiereket ajánljuk

Venom

Csillag születik

Kékről álmodom

Izlandi amazon

A Marvel-univerzum legizgalmasabb antihőse itt van, megékezett. A két felvonásosnak is tekinthető film első felében Eddie Brock oknyomozó riporter, egy balul elsült interjú után az utcára kerül. Interjúalanya a földönkívüliekkel kapcsolatos kutatásokat végző Élet Alapítvány egyik vezetője volt, így a munka nélkül maradt újságíró, elégtétel reményében nem hagyja abba az alapítvány körüli szaglászást. Balszerencséjére túl közel merészkedik a tűzhöz, így az alapítvány laboratóriumában tett látogatás után egy kis extrával, Venommal, az űrbéli parazitával a testében tér haza. A második felvonás minden logikát nélkülöz. Öncélú poénok, és öncélú akciójelenetek sokaságával próbálja levenni a nézőt a lábáról, s hogy ezen káosz ellenére a végéig fogyasztható marad a film, abban a főszereplő Tom Hardynak is súlyosan benne van a keze.Egy régi történet új köntösben. Ez a Csillag születik. Az 1937-es, hét Oscar-díjra jelölt alkotást, most a Másnaposokból ismert Bradley Cooper rendezte újra Lady Gaga főszereplésével, hogy bemutassa, a show business kegyetlen darálója mit sem finomodott az elmúlt közel száz év alatt. A történet szerint Jackson Maine, az egykor szebb időket is megélt zenész mára teljesen kiégett, reményvesztett. Melankóliájának mocsarából csak akkor tud kilábalni, mikor megismerkedik a fiatal és szép Ally-vel, kivel együtt hódolnak szenvedélyüknek, a zenének. Konfliktus akkor adódik, mikor már nem csak a srác látja a lány tehetségét, hanem a képbe bekerülnek a producerek is.Nem könnyű kamasznak lenni. A tinédzser évek testi és lelki változásai, a kitáguló világ, a végtelen mennyiségű új inger, mind-mind megannyi megoldandó probléma forrása, s könnyen elnyelhet a káosz, ha az ember nem tudja rendszerezni azt, ami körülveszi. Mia története is ezeket a problémákat mutatja be, a maga metaforikus nyelvén. A történet szerint Mia és szülei tanév közben váltanak lakhelyet, így a lánynak új városban, új közösségben kell folytatnia, éppen hogy megkezdett önálló életét. Identitás problémáit túlzásokba menően próbálja orvosolni, a legvadabb társasághoz csapódik, bulizik, pasizik, s közben nem érti mi történik vele. A tinédzserkori változások rövidesen testi változásokként is jelentkeznek, melyek túlmutatnak egy átlag tini problémáin. Hiszen ebben a korban senki sem átlag. Lisa Brühlmann első nagyjátékfilmje nagyot dob. Metaforái új színben festik fel a felnőtté válás nehézségeit, melyet az operatőri munka zsenialitása, mint puha paplan ölel körbe.Halla hadat üzent a kizsákmányolásnak. Az ötvenes éveiben járó nő megelégelte, hogy a helyi alumíniumgyár gátlástalanul szennyezi, és szipolyozza ki a gyönyörű Izland természeti kincseit, így egyszemélyes hadseregként, a legsúlyosabb eszközöktől sem riadva meg szállt szembe a gyárral. Egy nap viszont hívása érkezik, ugyanis az örökbefogadási hivatal elfogadta kérvényét, rövidesen gyámsága alá vehet egy ukrán menekült kislányt. A választás nem egyszerű: vagy elvei mentén folytatja tovább háborúját, vagy nem áll a boldogsága útjába és anya lesz. Az Izland mesébe illő tájain játszódó történet mindvégig izgalmas. A drámai, néhol már thrillerbe hajló cselekményt ragyogóan oldja fel a humor, s bár üzenete néhol sablonos és a lábán is éppen hogy csak megáll, végeredményében üdítő hatású.