Karl Lagerfeld kapcsolta fel a karácsonyi fényeket a párizsi Champs-Élysées-n - Videó

Karl Lagerfeld német divattervező kapcsolta fel a fényeket Párizs legelőkelőbb sugárútján, a Champs-Élysées-n.A hamburgi származású 85 éves divatcézár a tőle megszokott napszemüveget és elegáns fekete öltönyt viselve, ősz haját lófarokba fogva érkezett a ceremóniára, amelyen mások mellett Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere is részt vett.Lagerfeld évtizedek óta tervez a Chanel francia divatház számára és ő jegyzi a Fendi, valamint a saját nevét viselő márka kollekcióit is.A luxusüzletekkel teli Champs-Élysées-t szegélyező 400 fát idén piros színű égősorokkal borították be, amelyek felkapcsolására hatalmas tömeg gyűlt össze.A világ legszebb sugárútjaként is emlegetett Champs-Élysées karácsonyi fényeit minden évben más híresség kapcsolja fel. Tavaly Lily-Rose Depp 19 éves francia színésznő volt a díszvendég.