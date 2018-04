Kim Dzsong Un feleségét "tisztelt first ladynek" szólítják

A hivatalos észak-koreai média újabban "tisztelt first ladynek" szólítja Kim Dzsong Un észak-koreai vezető feleségét, Zsi Szol Dzut, megfigyelők pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy ez cím több mint negyven éve nem volt használatban az országban - írta csütörtökön a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.



Nyugati szakértők szerint Kim Dzsong Un - aki hivatalosan nem államfő, hanem a Nemzetvédelmi Bizottság elnöke - az Észak-Koreával és az Egyesült Államokkal folytatandó csúcstalálkozóra készülve adhatta a feleségének ezt a státust, hogy erősítse pozícióját. Az észak-koreai központi televízió híradásában elhangzott az az értesülés is, hogy a múlt hét végén Zsi Szol Dzu első ízben jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül, felkeresett egy kínai balett-társulatot, amely Észak-Koreában vendégszerepel.



Zsi Szol Dzu elkísérte Kim Dzsong Unt március végi háromnapos nem hivatalos kínai látogatására, és a társaságában volt a phenjani vezető húga, Kim Jo Dzsong is, aki a phjongcshangi téli olimpia idején tevékenyen részt vállalt Phenjan diplomáciájának alakításában. Az év eleje óta enyhülés jelei mutatkoznak a Koreai-félszigeten.



Részben a téli olimpia által nyújtott alkalmat kihasználva Phenjan számos békülékeny gesztust tett, amelyeket Dél-Korea kedvezően fogadott. Mun Dzse In dél-koreai államfő és Kim Dzsong Un április 27-én találkozik a két országot elválasztó demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban, Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un csúcstalálkozóját pedig májusra tervezik.