Kirúgtak egy robotot, mert nem teljesített jól

A robotok már jónéhány iparágban "elvették" az emberek munkáját, de úgy tűnik, a bolti eladóknak egyelőre nem kell aggódniuk. A japán telekommunikációs óriáscég, a SoftBank 2015 óta készíti a Pepper márkajelzésű humanoid robotot vállalkozások számára vagy akár otthoni használatra is. Egy ilyen típusú robot dolgozott egy héten át az edinburgh-i Margiotta Food & Wine élelmiszerboltban, hogy segítse az ügyfelek kiszolgálását, azonban csúfos kudarcot vallott.



A 120 centiméteres robot képes megérteni a beszédet és válaszolni is, valamint a testére helyezett tableten keresztül is lehet vele kommunikálni. Kerekei is vannak, ami lehetővé teszi a mozgást, a lépcsővel azonban már meggyűlik a baja. A boltba került típusba a helyi egyetem által készített chatbotot is programoztak, hogy a bolt kínálatáról megfelelően tudja tájékoztatni a vásárlókat.



Az elején mind a dolgozók, mind a vásárlók el voltak ájulva az eladók által Fabióra keresztelt robottól, de hamarosan kiderült, nem igazán tud segíteni a vásárlóknak. Például, amikor megkérdezték tőle, hol találja a tejet vagy a bort, annyit felelt csak, hogy a "hűtőben", de nem magyarázta el, melyik sorba menjenek. Voltak, akik választ sem kaptak Fabiótól, feltehetőleg a zajos környezet miatt nem működtek megfelelően a robot mikrofonjai.



Végül maga az üzletvezető is próbára tette a robotot, megkérdezte tőle, merre találja a steakeket, amire nem meglepő módon csak annyit felet Fabio, hogy a hűtőben. Mivel Fabio nem úgy teljesített, ahogyan előzetese várták, megváltak tőle egy hét után. Annyi biztos, van még mit fejleszteni a japán cégnél, ha terjeszkedni szeretnének.