Kokaint főzött Gordon Ramsay

Az ITV október 19-én mutatta be a Gordon Ramsay on Cocaine című kétórás műsorát, amelyben a séf a drogok világába kalauzolta a nézőket - írja a BorsOnline. Többek között bemutatta, hogy milyen veszélyes a csempészek élete, illetve saját étterme vécéit is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá – aminek során egyébként a teszt pozitív lett, vagyis volt már, aki kokainozott ott.Ramsaynek meg is mutatták, hogyan lehet előállítani a világ egyik legnépszerűbb drogját. Az ismert tévés hangsúlyozta: soha nem próbálta ki a szert.