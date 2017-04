Koncz Gábort megint műteni kellett

Tavaly novemberben gerincsérv miatt kellett operálni a Kos­suth- és Jászai Mari-díjas művészt, aki előadásokat kényszerült lemondani a fájdalom és a hosszú lábadozási idő miatt, idézi a Blikket a borsonline.hu Koncz Gábor, aki valószínűleg ismét a veszélyes betegség miatt került kórházba, a lap megkeresésére megerősítette a hírt, miszerint valóban átesett egy beavatkozáson, de már otthon gyógyul. A részletekbe nem kívánt belemenni, de ahogy korábban is, most is a felépülésre koncentrál, hogy minél hamarabb visszatérhessen a színpadra.