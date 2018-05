Kovács Katalin és Tatár Csilla is rajthoz állt az Európa-napi futáson

Molnár Andrea

Ismert médiaszemélyiségek is rajtvonalhoz álltak az idei Európa-napi fesztivál délelőtti futóversenyén. Kovács Katalin többszörös Európa-, világ- és olimpiai bajnok kajakos, Tatár Csilla műsorvezető, Molnár Andrea táncművész, Michl Juli színész, valamint Gömöri András Máté színész-műsorvezető is teljesítették az uniós csatlakozásunk 14. évfordulóját szimbolizáló 14 kilométeres távot.Kellemes tavaszi idő várta az Európa-napi fesztivál résztvevőit vasárnap a Szabadság téren. Az igencsak eseménydús, családi programokkal és koncertekkel tarkított nap az immár hagyományos futóversennyel kezdődött. Hazánk uniós csatlakozásának évfordulója alkalmából évről évre egyre hosszabb szakaszt teljesítenek a futók, akikre idén tagságunk 14. évfordulóját szimbolizálva ezúttal 14 kilométeres táv várt. Az indulók idén váltóban is (7-7 km) teljesíthették a teljesen akadálymentes útvonalat.A futók között ott volt a kajakkirálynő, Kovács Katalin is, aki családjával érkezett az eseményre.- Volt két holtpontom, egyszer az elején, egyszer a végén, de büszke vagyok magamra, mert nagyon régen futottam. Kitűztem célul, hogy ezt a hét kilométert lefutom, és ezt teljesítettem. Az uniós csatlakozás napjára még most is emlékszem, egy olimpiai válogató volt, ahol nem sikerült nyernem, és így le is maradtam az olimpiáról egyéniben. De ez a múlt, sportolóként nagyon sok pozitív hatása van a csatlakozásnak számomra - mesélte Kovács Katalin olimpiai bajnok kajakos, aki Tatár Csillával futott váltóban.A népszerű műsorvezető, Tatár Csilla is a rajthoz állt, és a hírességek táborát erősítve lelkesen készült a vasárnapra.- Jó időt futottam, az emelkedőket azért megéreztem, hiszen sík terepen szoktam edzeni, de kifejezetten elégedett vagyok magammal. A félmaratont ugyan még nem hevertem ki teljesen, de ez a táv most nagyon jó edzés volt. 14 évvel ezelőtt, a csatlakozást ünneplő estét pont a kollégáimmal töltöttem, emlékszem, hatalmasat buliztunk. Mindig kellemes élmény marad, és belépésünk az Unióba többek között azt is lehetővé tette, hogy szabadon utazhassunk, aminek azért is örültem nagyon, mert imádom felfedezni a különböző országokat és kultúrákat - vette át a szót Tatár Csilla.Az eseményre kilátogatott Fenyvesi Zoltán, alias wheelchairguy is, akivel a Suhanj! Alapítvány standjánál is találkozhattak az érdeklődők.- Idén volt először akadálymentes a pálya, két indulónk is volt a futáson, egy kerekesszékes és egy handbike-os. A Suhanj! Alapítvány is részt vett a rendezvényen, a sátrunknál egy speciális akadálypályán bárki kipróbálhatta, milyen nehézséget jelenthet kerekesszékkel kis helyeken megfordulni vagy éppen tolatni. Emellett a fitnesst is igyekeztünk népszerűsíteni, hiszen nagyon sokak fejében úgy él, ha valami akadálymentes, akkor az csak a fogyatékkal élőknek szól. Miközben a lényeg éppen az integráltság. Egyre több sport van, amit mi is űzhetünk a kosárlabdától egészen a búvárkodásig, ezeket már nekem is volt alkalmam kipróbálni - mesélte Fenyvesi Zoli.Michl Juli színésznő a Pacsi! kutyás magazin műsorvezetőjével, Molnár Karesszal indult. Kevin kutya a közönség soraiból „szurkolt" nekik. A hírességek között ott volt Molnár Andrea táncművész és Gömöri András Máté színész-műsorvezető is, akik a teljes, 14 kilométeres távot futották le.A délután folyamán családi programok, kvízek, az EU&ME elnevezésű uniós kampány, valamint koncertek várják a Szabadság térre kilátogatókat. A Pódium színpadnál Bíró Eszter Állati zenés ABC gyermekkoncertjén, Bolba Éva és a JAZZterlánc produkcióján, valamint az Ákom-Bákom Bábcsoport és a Mintapinty zenekar produkcióin szórakozhattak. A nagyszínpadon Hangácsi Márton, Szalonna és Bandája, majd kora este az idén 35 éves Pál Utcai Fiúk együttes lép fel. A sokszínű programsort a tíz éve alakult Budapest Bár zárja: a Farkas Róbert vezette népszerű formáció Rutkai Borival, Ferenczi Györggyel, Keleti Andrással, Mező Misivel, valamint Kiss Tibivel áll színpadra.Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szervezte a Miniszterelnökséggel és a Fővárossal együttműködésben.