Kozsó nem hagyja magát: mindenkit beperel, aki bántotta

Az énekes ráadásul úgy tudja megtartani pozitivizmusát, hogy jó sok jogi ügy előtt áll. A műsorban ugyanis elmondta, hogy mindenkit perbe fog, aki a teaházas balhéba belekeverte az ő nevét is - írja a 24.hu Nem is volt közöm a teaházhoz. Nem is volt semmi gond, de mégis képesek voltak a címlapon bántani egy abnormális szituáció miatt. Mindenkit beperlek, az utolsó emberig, akik elkezdtek bántani. Hiszen miről is beszélünk? Nem volt gond, nem volt semmi – magyarázta Kozsó, aki azt is bevallotta, nagyon várja már, hogy belépjen egy új szerelem az életébe. Volt párjával, Keirával ugyanis már csak a munka köti össze.