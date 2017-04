Kulcsár Edina: stramm csaj vagyok, nem egy sírós plázacica

Fotó: Bors

- Nagyon örültem neki, mert mindig is vonzottak a kalandok. Csuti már kevésbé volt lelkes, ő inkább az a kényelmes típus, aki nehezen viseli a zord körülményeket - mondta a Borsnak Kulcsár Edina a megkeresésről: az egykori szépségkirálynő és párja napi 1 dollárból fog élni Ázsiában.Edina kiemelte, azért, mert szépségkirálynő volt, az embe­rek többsége azt hiszi, hogy egy nyafka plázacica, aki sírva fakad, ha letörik a körme. - Ezért is vállaltam el ezt a műsort, hogy megmutathassam, milyen is vagyok valójában - hangsúlyozta.

A kinti életre még nem dolgozott ki taktikát, de úgy gondolja, valamilyen cserekereskedelemmel próbálkoznak majd. - Már arra is gondoltam, hogy induláskor rengeteg ékszert magamra aggatok, hogy azzal üzleteljünk, ha esetleg megszorulunk - mondta.A Borsnak elmondta, eddig 10 nap volt a leghosszabb idő, amikor folyamatosan együtt voltak párjával egy amerikai nyaraláson, de nem gondolja, hogy ez az út veszélyt tartogat a kapcsolatuknak. - Sőt minket ez jobban össze fog hozni. Persze ott vannak a tényezők: stressz, éhség, kialvatlanság, ami kihozhatja az ember legrosszabb formáját. Lehet egyébként, Csutin meg fognak lepődni az emberek, és nem biztos, hogy pozitív értelemben (kicsit hisztis pasi), de reméljük a legjobbakat.