Lánya miatt támadják Lajcsit

Galambos Bogi egyre népszerűbb a közösségi médiában. Lagzi Lajcsi 19 éves gyerekét már csaknem tizenötezren követik az Instagramon, ami nem csoda: a csinos egyetemista naponta megörvendezteti rajongóit cuki, szexi vagy partizós képekkel. A szárnyait bontogató táska- és cipőtervező lány mindennapjaiba egy kattintással betekintést nyerhetünk, ami híres édesapját cseppet sem zavarja. - írja a BorsOnline – Nagyon jó, bizalmas kapcsolatban vagyok a gyerekeimmel. Noha már egyikük sem kicsi, igyekszem őket szemmel tartani. Az Instagram-oldalukat azért nem szoktam ellenőrizni. Főleg Bogi aktív a közösségi médiában. Persze mindig elmondom neki a veszélyeit, de úgy gondolom, elég értelmes lány ahhoz, hogy kezelni tudja. Természetesen nagyon féltem a kéretlen üzenetektől, hisz rendkívül csinos, dekoratív lány, így érthető, hogy a férfiak tucatjával próbálkoznak nála – ismeri be lapunknak az apa, akinek szabadelvű nevelésével nem minden szülő ért egyet.– Meg is szoktam kapni né­hány anyukától, hogy miért nem regulázom meg a kislányomat. Azt mondják, Bogi képei rossz hatással vannak az ő gyerekükre. Kérdem én: miért? Mert szép? Mert boldog? Mert bulizni jár? Na és? Fiatal, egyetemista lány, persze hogy szórakozik. Nincs abban semmi rossz. Az én fiatalkori bulizós képeimet nem bírná el az internet. De ő csak kulturáltan iszogat és beszélget a barátaival. A rosszindulat mögött nyilvánvalóan féltékenység áll, de addig jó, míg van mit irigyelni tőle – fűzi hozzá a mulatós zenész.Bogi partizós képei mellett a keze munkájáról is láthatunk fotókat, Lajcsi gyereke ugyanis képeket, cipőket, táskákat, de akár trombitát is fest.– Most épp a mestertrombitámon dolgozik, amire ő maga fest. Ez lesz az új hangszerem, amin minden eddiginél büszkébben játszaom majd. De a legújabb CD-m borítóját is ő tervezi. Bogi készségesen nyilatkozott az ominózus fotókról.– Néhány éve regisztráltam az Instagramra, leginkább saját magam és a barátaim szórakoztatásáért. Nem szeretnék netceleb lenni, csak szívesen osztom meg a számomra fontos pillanatokat a közösségi oldalon – vallja Bogi. – Apa tényleg nem szokta nézegetni az oldalamat, hiszen nincs is Instagramja, de azért néha meg szokott kérni, hogy mutassak neki egy-két képet magamról a közösségi portálomon. Olykor megjegyzi viccesen, jobb is, hogy nincs fenn az oldalon – mondja nevetve Lajcsi lánya, aki nem tagadja, jó néhány üzenetet kap ismeretlenektől.– Sok visszajelzés érkezik, akadnak gratulálók, bókolók, és persze rosszakarók is, de azokkal nem foglalkozom. Inkább az egyetemre és a saját brandemre koncentrálok, a GBA style-ra – magyarázza Bogi.