Luc Besson új sci-fije jóval több látványeffektussal készült a Zsivány Egyesnél

A csütörtöktől a magyar mozikban is látható Valeriant 180 millió dollárból forgatták, ez lett a forgatókönyvíró-rendező Luc Besson eddigi legdrágább filmje. Ifjúságának egyik kedvenc képregénysorozata, a Valerian és Laureline nyomán álmodta meg és hozta létre a produkciót az EuropaCorp céggel, amelynek ő a főrészvényese.

A filmben Valerian (Dane DeHaan) és Laureline (Cara Delevingne) a kormány különleges ügynökei, akiket az univerzum rendfenntartásával bíztak meg. Parancsnokuk (Clive Owen) egy új küldetést ad nekik: Alphába, az intergalaktikus városba kell menniük, ahol számtalan különleges, földönkívüli faj él együtt. A 17 milliós megapoliszban azonban olyan ellenséges erők is dolgoznak, amelyek veszélybe sodorhatják az emberiséget.Az 58 éves francia rendező legutóbb húsz éve készített sci-fit, Az ötödik elem 90 millió dollárból született és 250 különleges effektust tartalmazott, köztük Bruce Willis nevezetes lebegő taxiját. A Valerian költségvetése ennek duplája volt, de látványvilága is pazar, 2355 látványeffektus-felvétel gazdagítja."Alapvetően minden nap a bluescreen előtt forgattunk. Hat hónapból csak két hetet töltöttünk hagyományos forgatási körülmények között" - mesélte Cara Delevingne.A látványelemek közé tartozik egy 500 emeletes, barlangszerű alien piactér, Megaptor, a rákszörny, az Alpha intergalaktikus megapolisz és egy luxusűrhajó, a Lexus Skyjet, amelyet a Lexus tervezőmérnökeinek segítségével hoztak létre. Rengeteg új földönkívüli faj jelenik meg a filmben, köztük az ormányos Doghanok, egy több mint kétméteres, emberszerű CG-lény, Igor Siruss, akinek John Goodman kölcsönzi a hangját és az éteri Pearl (Gyöngy) lények, akik érzelmeiket színváltoztatással fejezik ki.A Pearl-szereplőket motion-capture technológiával illesztették a filmbe. A legtöbbjüket olyan modellek alakították, akikkel Delevingne is együtt dolgozott korábban.A The Hollywood Reporter szerint azért akad legalább egy olyan részlet a Valerianban, amely nem új: a szemfüles néző egy rövid bevágás erejéig megpillanthatja Bruce Willis egykori taxiját.