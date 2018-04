Magyar energiaitalt reklámoz Bruce Willis

Kép forrása: blikk.hu

A 100 százalékban magyar tulajdonú energiaitalgyártó, a HELL ENERGY jelenleg a világ közel 50 országában van jelen és napi 4,5 millió doboz üdítőitalt gyárt szikszói üzemében.

A reklámszpot elkészítését hosszas levelezés előzte meg, majd 2018-januárban forgatták le azt New York-ban. Az alkotók tudatosan akarták kerülni az energiaitalokhoz eddig kapcsolt sztereotípiát, így a forgatókönyv kizárólag a brandet és a sztárt helyezi a középpontba. A vezető magyar TV csatornák közül az RTL Klubon, a TV2-n és jónéhány kábeltévén látható a reklámfilm – írta meg a Blikk.hu „A HELL ENERGY márka a dinamizmust, az erőt és a minőséget képviseli. Mindenképpen olyan személyre volt szükségünk, aki megtestesíti mindezen értékeket. Amikor elkezdtük tervezni a projektet, több név is felmerült, végül Bruce Willis-re esett a választásunk, hiszen ő egy olyan karakter, akit a világ számos pontján ismernek, és a neve garancia a legjobb minőségre" – mondta Pantl Péter, a HELL ENERGY marketingigazgatója.„A világsztárra épülő kampány egyszerre indul a HELL közel 50 export országában, kihasználva a 360 fokos kommunikáció adta lehetőségeket, különös tekintettel a social media csatornákra. Emellett az üzletekben és plakátokon is találkozhatnak majd fogyasztóink Bruce Willis arcával" – tette hozzá a marketingigazgató.