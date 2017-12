Magyar fejlesztésű a világ egyik legfejlettebb, látáskutatásban alkalmazott szoftvere

A fejlett játékprogramok és a virtuális valóság a számítógépes grafika csúcsteljesítményei: a grafikus kártyák fejlődését is leginkább a játékipar hajtja. Az általunk kifejlesztett szoftver ezen területek legújabb fejlesztéseit állítja az orvosbiológia szolgálatába

Mindig lenyűgözött, hogy a retina milyen érzékeny < >. Nem egyszer a mérések során tapasztalt apró, köznapi értelemben érzékelhetetlen eltérések vezettek el minket a programcsomag tökéletesítéséhez.

A szem ideghártyájával, a retinával kapcsolatos élettani kutatások során az ideghártyára különböző, esetenként igen összetett fénymintázatokat vetítenek, miközben bizonyos idegsejt-típusok elektromos válaszát mérik. A retinában több sejtréteg is található, melyek számottevő jelfeldolgozást hajtanak végre. Adott sejttípusok reagálnak például a fény be vagy kikapcsolására, vagy bizonyos irányba mozgó fényfoltokra.A Frontiers in Neuroinformatics tudományos folyóirat december 13-án közölte egy, magyar kutatók részvételével készült szoftver leírását, amely a látás folyamatával kapcsolatos élettani vizsgálatokat könnyíti meg.A GEARS nevű programcsomag nemzetközi együttműködés keretében valósult meg (Szécsi László, BME-Budapest, Kacsó Ágota, BME-Budapest, Günther Zeck, NMI-Reutlingen, Hantz Péter PTE-Pécs, korábban FMI-Basel).A szoftver jelentősen leegyszerűsíti a bonyolultabb, síkbeli fénymintázatok programozását, pontosabbá teszi azok kivetítését, továbbá hozzáférést biztosít a számítógépek grafikus kártyájának igen jelentős számítási kapacitásához. Így akár valós időben is lehetséges egy fénymintázaton összetett matematikai műveletek révén képfeldolgozást végezni.Szécsi László egyetemi docens, a szoftver vezető fejlesztője elmondta, hogy a megjelenítő eszköz és a mérési elektronika precíz, szinkronizált vezérlésének megoldása mellett a fő kihívást a szoftver teljes tudományterületeket átfogó képességhalmazának összeállítása jelentette.- magyarázta Szécsi László.Hantz Péter tudományos főkutató, a csapat munkájának koordinátora, kisállatok retinájának elektrofiziológiai vizsgálata útján tesztelte a szoftvert.A GEARS nevű szoftver ingyenesen letölthető a www.gears.vision honlapról.A programcsomag a retina és látással kapcsolatos idegpályák működésének mélyebb megismerésén, bizonyos szembetegségek gyógyításán dolgozó kutatók munkája mellett a fényérzet és az inger viszonyát vizsgáló pszichofizikus szakemberek munkáját is segítheti.A cikk a svájci kiadású, rangos tudományos folyóirat honlapjáról tölthető le.