Magyarországon is a nők uralják az insta táborát, de inkább csak ˝kukkolnak˝

1,74 millió magyar használja a képmegosztót

A felmérést végző CRANE-ről

A Magyar Instagram Körképet (MINK) már harmadik alkalommal egy magyar tulajdonú adatvezérelt marketing ügynökség, a CRANE készíti, önszorgalomból. A social media és ezen belül az Instagram jobb megismerését a MINK mellett személyes oktatásokkal és konferenciaelőadásokkal is segítik, illetve stratégiai tanácsadás formájában is megrendelhető. A cég a kutatási anyag elkészítéséhez is felhasznált adatelemzési és adatvizualizációs szolgáltatásit a Mastercard globális központja is évek óta igénybe veszi. A CRANE az adatvezérelt marketing terén dolgozik például az Opel régiós központjának, illetve több kulturális intézménynek, a Müpának és a Budapesti Fesztiválzenekarnak is.

Az aktuális magyar Instagram-használati trendeket egy online felmérés alapján immár harmadik alkalommal, látványos infografikában összesítette a Crane adatvezérelt marketing ügynökség. A Magyar Instagram Körkép 3.0 ingyenesen letölthető e-book formájában bárki számára elérhető.Az Instagram saját adatai szerint több a női felhasználó a magyarok között: 940 ezer a nők és 800 ezer a férfiak száma. A korosztályi eloszlást tekintve a legtöbb Instagram-használó Magyarországon a felmérés szerint jelenleg a 25-44 évesek köréből kerül ki: 750 ezren tartoznak ide, de alig marad le a 13-24 évesek csoportja 740 ezer fővel.A márkák, ismert emberek kikerülhetetlen tényezővé váltak a magyar Instagram térképén, a válaszadók fele követ legalább egy magyar hírességet, influencert. Óriási nemzetközi népszerűsége miatt Palvin Barbara magasan vezet a magyar hírességek között a követők számát tekintve (7,8 M), őt a divatblogger Csinger Andy (486.000) és a modell, Lévai Adrienn követik (452.000). A magyar férfiak közül az Instán Istenes Bence (366.000) és a YouTube-sztár Dancsó Péter (265.000) a legnépszerűbbek. A Magyar Instagram Körkép készítője, a CRANE egyébként havonta frissíti honlapján a magyar szereplők toplistáját, a https://www.crane.hu/top10/ címen.A márkák számára az Instagram kiemelten fontos kommunikációs eszközzé vált az elmúlt években. Ezt jól mutatja az is, hogy mára a felmérésben részt vevő magyar instázók majdnem fele (49%) követ valamilyen márka- vagy céges profilt is. A válaszadók közel 60%-a szerint egy márka Instagram-oldala is lehet olyan érdekes, mint egy személyé, 70% konkrétan rákeres egy adott márkára vagy cégre. Ugyanakkor 85% rányomott már legalább egyszer az unfollow gombra, ha nem tetszett neki, amit látott.Bár a válaszadók háromnegyede naponta többször is megnézi az Instát, egyre ritkábban posztolnak: az elmúlt három évben fokozatosan csökkent a feltöltések gyakorisága, és a legtöbben már csak havonta osztanak meg képet vagy videót. A 13-24 év közöttiek még mindig a legaktívabbak, illetve a nők gyakrabban posztolnak az Instagramra: minden harmadik nő hetente, a 45 év felettiek 13%-a pedig naponta.A 2016-ban bevezetett Stories lényege, hogy a felhasználók úgy is megoszthatnak tartalmakat, hogy azok 24 óráig láthatóak csak a követők számára. A funkciót a magyar instagramozók is előszeretettel használják, és nemcsak feltölteni szeretik a Stories tartalmakat, de nézegetni is. A márkák Storiesát például a válaszadók több mint egyharmada kíséri figyelemmel.A különösen az Instagram elterjedése óta népszerű címkézés, a hashtagek használata csökkent, a magyarok 27%-a a kutatás szerint egyáltalán nem használja, akik viszont igen, egyre kevésbé írnak magyar szavakat a # jel után (13%, 2016:16%).A kutatást készítő CRANE a kulturális intézmények kommunikációjában is szakértő, ők biztosítják például a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közönségkapcsolati rendszerét, így azt is elemezték, milyen kulturális intézményeket követünk az Instagramon. Magyarországon jelenleg 10400-nál is több követővel az A38 vezet, a dobogóra a Müpa (7700+) és a Ludwig Múzeum (5300+) fér még fel, őket a Vígszínház (5700+) és a Magyar Nemzeti Galéria (2670+) követi.A Magyar Instagram Körkép 3.0 összesen 5498 kitöltő válaszai alapján készült. Idén a hölgyek voltak vállalkozóbb kedvűek: közülük több mint kétszer annyian osztották meg a kutatást készítő CRANE adatvezérelt marketing ügynökséggel Insta-használati szokásaikat, mint a férfiak oldaláról. A megkérdezés online zajlott, és a részvételre a Facebookon, az Instagramon, illetve a sajtóban és blogokon kérték meg az embereket.A teljes ebook ingyenesen letölhető a Crane honlapjáról, illetve a bit.ly/mink3_ebook címről.