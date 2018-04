Médiatörténeti pillanat a Comedy Centralon!

Médiatörténeti pillanat, ilyen hazánkban még biztosan nem volt: egyszerre nyolc, vadonatúj produkció országos premierjét tervezi a Comedy Central! A gasztroreality műfajt megreformáló főzőműsor, irodai szitkom, de többszörös fesztiváldíjas dokumentumfilm is érkezik, valamint tartogatnak meglepetéseket a tipográfia, illetve a forró, szenvedélyes szórakozás rajongói számára is. A zseniálisnak ígérkező sorozatok és filmek promóciós videóit csak és kizárólag április 1-jén láthatjuk a csatorna Facebook-oldalán, ráadásul 09.00-től késő délutánig szinte minden órára jut egy-egy csemege.A tavaszi évadban igazi műsordömpinggel jelentkezik a humorcsatorna! A húzóprodukció mindenképpen a feröer-szigeteki licensz alapján készültlesz. Külön érdekesség, hogy a 60 epizódos gasztroreality több évtized alatt készült, hiszen a stáb tagjai kizárólag péntek tizenharmadikák alkalmával voltak hajlandók forgatni.A hatalmas sikerre való tekintettel a Comedy elkészítette a 2017-es legnézettebb műsorának folytatását: azlegújabb részét ezúttal egy unatkozó grafikuscsapat rakta össze a rendes munkája helyett.A csatorna nyit a művészi dokumentumfilmek felé is: elsőként az egészestés, többszörös fesztiváldíjasmutatja be. Mint azt legutóbb a mű producere egy bulvárlapnak töredelmesen bevallotta: a két szereplő azóta az életben is egy párt alkot, ráadásul a film helyszínéül szolgáló pincében élnek. Ha már forró szórakozás: a Comedy gondol a szenvedély szerelmeseire is, anaponta 10 órányi adásával bármelyik háztartásba visszahozza a tüzet.A régóta húzódó jogviták után végre adásba kerülhet a csatorna legújabb, irodában játszódó szitkomja, az, amelynek semmi köze a népszerű brit vagy amerikai sorozathoz. "Voltaképpen csak egy olcsó vágókép-sorozat arról a szörnyű helyről, ahol dolgoztam" – nyilatkozta a film rendező-operatőre, akit azóta kirúgtak munkahelyéről.A Comedy alaposan bevásárolt stock-videókból is: míg aigazi családi szórakozást kínál, addig azinkább azt a korosztályt szólíthatja meg, amelyik szeret lassított felvételeket nézni nagyvárosi zebrákról. A tavasz azonban nem csak a nevetésről szól: a humorcsatorna helyet ad olyan lakossági kezdeményezéseknek is, mint acímű reklámszpot, amelyben az autók lábbal való átalakítása mellett a helyes labdarúgásra is felhívják a figyelmet.