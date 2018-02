Még mindig Tóth Andit akarja Pintér Tibor

Tenya nem szeret veszíteni, így még mindig nem adta fel, hogy a csinos x-faktoros lány játsszon a Zámbó Jimmy életéről szóló musicalben. Pedig a lány már többször is visszautasította, sokszor nem is akárhogy. Most azonban úgy néz ki, mégis szerepelhet benne - írja a borsonline.hu – Andival újra tárgyalunk a dologról, reményeim szerint össze fog jönni a közös munka ősztől. A darabbal turnézni is fogunk, dupla szereposztással fog menni, reményeim szerint Ilyés Jenifer mellett Andi is szerepelni fog benne – mondta a Borsnak a Még élni akarok! című musical szerzője, rendezője és főszereplője, Pintér Tibor.A két celeb kapcsolata a dzsungelben kezdődött, ahol Pintér hevesen udvarolt a 17 éves énekesnőnek. Andinak azonban nem tetszett, hogy túl sok minden jelent meg a tudta nélkül róla a lapokban.