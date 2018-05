Meghan Markle testvére üzent Harry hercegnek: fújja le az esküvőt, amíg nem túl késő

Hétfő esti sajtóbeszámolók szerint nem lesz jelen Harry herceg és Meghan Markle szombati esküvőjén a menyasszony édesapja, Thomas Markle, jóllehet a nemrégiben összeállított, véglegesnek szánt hivatalos program szerint ő kísérte volna az oltárhoz leányát.



Az idén 34 éves Harry herceg - Károly brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be, az esküvő szombaton lesz a London nyugati határában lévő Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.



A Kensington-palota - Harry rezidenciája és hivatala - a hónap elején közzétett részletes programtervezetben még azt közölte, hogy Thomas Markle és a menyasszony édesanyja, Doria Ragland egyaránt Nagy-Britanniába utazik, ahol találkoznak II. Erzsébet királynővel és férjével, Fülöp edinburghi herceggel, Károly trónörökössel, valamint a vőlegény bátyjával, Vilmos herceggel és Vilmos feleségével, Katalin hercegnővel. A palota korábbi tájékoztatásában szerepelt az is, hogy Meghan Markle-t apja kíséri az oltárhoz az esküvő helyszínéül szolgáló Szent György-kápolnában.



Hétfő este azonban olyan értesülések jelentek meg a brit médiában, hogy Thomas Markle mégsem lesz jelen leánya és Harry esküvőjén. Ennek előzménye állítólag az, hogy Thomas Markle-ról az elmúlt napokban "lesipuskás" fotók jelentek meg, amelyek a menyasszony apját egyebek mellett az esküvőre szánt öltönyének próbája közben ábrázolják, illetve egy internetkávézóban, ahol éppen a lányáról megjelent felvételeket, cikkeket böngészi online felületeken.



A Daily Mail című brit tömeglap ugyanakkor kiderítette, hogy korántsem spontán módon elkapott, hanem megrendezett fotókról van szó. Ezt a hétfő esti brit médiabeszámolók szerint Thomas Markle is elismerte, és közölte, hogy "nagyon kínosan" érzi magát. Esküvői részvételét állítólag azért mondta le, mert nem akar kellemetlenségeket a brit királyi családnak.



Az ügyért Meghan Markle féltestvére, Samantha Markle-Grant vállalta a felelősséget. Az ITV brit kereskedelmi televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: mindez az ő ötlete volt, de a fotókból nem pénzt akart csinálni, hanem azt szerette volna, hogy az apjáról korábban megjelent, néha nem túl hízelgő sajtófotók után az esküvő közeledtével olyan képek is készüljenek, amelyek Thomas Markle-t jó színben tüntetik fel.



A Kensington-palota szóvivője hétfő este csak annyit közölt, hogy Harry és menyasszonya megértést és tiszteletet kér Thomas Markle számára "ebben a nehéz helyzetben".



A brit sajtóban mindazonáltal már korábban is olyan értesülések jelentek meg, hogy kétséges a leánya édesanyjától 1988-ban elvált, jelenleg Mexikóban élő Thomas Markle jelenléte az esküvőn. Thomas Markle fia, ifjabb Thomas Markle - a hercegi menyasszony másik féltestvére - ugyanis nemrégiben azt állította, hogy apja nem is kapott meghívót a menyegzőre. Az ifjabb Markle egyébként sem veszteget túl sok jó szót nővérére. A brit sajtóban széles körben idézett minapi nyilatkozatában azt javasolta Harrynek, hogy fújja le az esküvőt, "amíg nem túl késő". Hozzátette azt a véleményét is, hogy ha a herceg mégis örök hűséget esküszik Meghan Markle-nak, az "a királyi esküvők történetének legnagyobb baklövése lesz".