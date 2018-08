Megjelent Ariana Grande legújabb lemeze, a Sweetener!

Kép forrása: Universal Music

Az album eddigi legsikeresebb dala, a ’No Tears Left To Cry’ április 20-án jelent meg a ’Sweetener’ előfutáraként, és a Billboard Magazin Top 100-as listájának harmadik helyén debütált. A dal azóta is több ország slágerlistájának élén szerepel, a hozzá tartozó videóklip pedig már közel 500 millió megtekintésnél jár. A ’The Light Is Coming’ című dalban Nicki Minaj-t is hallhatjuk, de a páros emellett Minaj új albumára is készített dalt ’Bed’ címmel, amely felkerült a Billboard Hot 100-as listájára is.A lemezen Nicki Minaj, Missy Elliott, és Pharrell is közreműködik – utóbbi producerként is részt vett a munkálatokban. ’Sweetener’ Grande várva várt negyedik nagylemeze.Korábbi albumait mind a rajongók, mind a kritikusok pozitívan fogadták. A 2014-es ’My Everything’-et -melyen számos sláger helyet kapott, többek között az Iggy Azalea-val közös ’Problem’- „legjobb poplemez" kategóriában jelölték Grammyre. Grande eddigi legsikeresebb albuma a 2016-ban kiadott ’Dangerous Woman’ volt, mely egy újabb Grammy-jelölést hozott az énekesnőnek, emellett számos neves zenei magazin - többek között a Rolling Stone és a Billboard - éves listáin is helyet kapott.Pop, R&B, soul és elektronikus zenében is otthonosan mozog, 3 American Music Awards-, 3 MTV Europe Music Awards-, egy MTV Video Music Awards-díjjal, 4 Grammy-jelöléssel és 3 platinalemezzel büszkélkedhet, emellett 2016-ban elnyerte az American Music Awards „év előadója" díját is. Grande énekesi karrierje mellett színészkedéssel is foglalkozik; szerepelt már több Broadway-előadásban, a ’Scream Queens’ című sorozatban, illetve a Saturday Night Live-ban is gyakran megfordul. Szakmai elismerései mellett 2016-ban felkerült a Time Magazine által összeállított, a világ 100 legbefolyásosabb személyét bemutató listára is.