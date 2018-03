Megjelent az Unmasked: The Platinum Collection című Andrew Lloyd Webber-válogatás!

Macskák, József és a színes, szélesvásznú álomkabát, Evita, Jézus Krisztus szupersztár, Az Operaház Fantomja, Rocksuli – csak néhány musical Sir Andrew Lloyd Webber majd’ 50 évnyi munkásságából.



Az Unmasked a már életében legendává vált zeneszerző 70. születésnapjának alkalmából jelenik meg.



A korábbi felvételek közül felkerült Elvis Presley-től az It’s Easy For You, és több klasszikus is Sarah Brightmannel: a The Phantom of the Opera, az Unexpected Song vagy az All I Ask Of You (Az Operaház Fantomja).



Több dalt pedig újra felvettek: így helyet kapott a lemezen a Memory (Macskák) Nicole Scherzinger előadásában, a Light At The End Of The Tunnelt (Csillag-Expressz) pedig Gregory Porter énekelte fel.



– Andrew Lloyd Webber munkássága mindig is óriási inspiráció volt számomra: egy álmom vált valóra azzal, hogy én is felénekelhettem egy dalt a lemezre – mondta Lana Del Rey, aki az Evita egyik klasszikusát, a You Must Love Me-t dolgozta fel.



A dupla CD-n bonus trackként szerepel a Learn To Be Lonely is, amit Beyoncé Webber zongorakíséretével adott elő a 2005-ös Oscar-gálán.